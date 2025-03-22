رئيس الوزراء: ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي

2025-03-22 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ ما هو مخطط ضمن البرنامج الحكومي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل محافظ واسط محمد جميل المياحي".وأضاف البيان: "استمع السوداني خلال اللقاء إلى إيجاز عن مجمل الأوضاع المعاشية والخدمية، وتفاصيل المشاريع التي يجري العمل فيها في مركز وأقضية ونواحي المحافظة، حيث وجه بإنجازها وفق التوقيتات المحددة، وضمن المواصفات القياسية، وبما يلبي طموح المواطنين وتطلعاتهم".وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل تنفيذ ما هو مخطط له ضمن البرنامج الحكومي؛ من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والبنى التحتية للمحافظة، مشيرًا إلى "أهمية تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة من أجل ديمومة التنمية المحلية وتحقيق النتائج".