وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي {ع}

2025-03-22 18:25:08 - المصدر: الفرات نيوز

لقد بذلت قواتنا الأمنية البطلة جهوداً مضاعفة خلال هذه الأيام التي شهدت فيها محافظة النجف الأشرف توافد أعداد كبيرة من الزائرين القاصدين نحو مرقد سيد البلغاء عليه السلام لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،

إذ ان قواتنا الأمنية أمنت هذه الزيارة الخالدة وهي تضع مسيرة سيّد الأوصياء قدوةً لها وتتفاخر بان تكون من ضمن هذه الأسماء السائرة التي تجري دموعها لكي تكون سبيلا لزائريك أيها الإمام الزاهد.

فقد شُهد لها سابقاً (تحمي وتأمن وتخدم وتشارك) وعلى بركة الله سبحانه وتعالى وبمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام .

نثمن دور جميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة من قوات وأجهزة أمنية وجهد خدمي متميز والعتبة العلوية المطهرة والزائرين الكرام وأصحاب المواكب الحسينية والوزارات والدوائر والجهات الساندة، كما نشكر أهالي محافظة النجف الأشرف على ما قدموه للزائرين الوافدين إلى محافظتهم ، ونشيد بالدور الكبير لجميع وسائل الإعلام التي حرصت على نقل الصورة الناصعة لهذه المناسبة الخالدة .

وبحق صاحب هذه الذكرى نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ العراق وشعبه الكريم وان يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار..