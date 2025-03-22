2025-03-22 18:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس يعتزم الظهور علنا غدا الأحد لأول مرة منذ 5 أسابيع من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج في روما. وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان “ينوي البابا إلقاء التحية والمباركة من مستشفى أغوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيا على غرار ما حصل في […]

ظهرت المقالة من المستشفى.. البابا فرنسيس يعتزم الظهور علنا لأول مرة منذ خمسة أسابيع أولاً على ايشان.



