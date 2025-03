مصرع منتسب في ذي قار إثر طلق ناري غير مقصود من زميله

2025-03-22 18:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهدت إحدى مراكز شرطة ذي قار حادثا مأساويا أدى إلى مصرع منتسب إثر إصابته بطلقة نارية عن طريق الخطأ، أطلقها زميله أثناء قيامه بتنظيف سلاحه. وأوضح مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث وقع عندما كان زميله يستخدم سلاحه وعن طريق الخطأ انطلقت رصاصة لتصيب زميله البالغ...

