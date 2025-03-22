2025-03-22 19:36:04 - المصدر: ايشان

سمحت محكمة الهجرة واللجوء البريطانية لطالب لجوء عراقي بالبقاء في المملكة المتحدة بعد أن استندت القاضية إلى إرشادات قانونية تتعلق بإيران، بدلا من العراق، مما أدى إلى قبول استئنافه للحصول على اللجوء بالخطأ. ووفقا لصحيفة “الإندبندت” البريطانية، فإن الشاب العراقي تقدم بطلب اللجوء “مدعيا” أنه يواجه خطر الملاحقة في العراق بسبب منشوراته المناهضة […]

ظهرت المقالة بـ “الخطأ”.. عراقي يحصل على حق اللجوء في بريطانيا أولاً على ايشان.



