الزوراء يتعاقد مع البلجيكي فيتال بوركلمانز كمستشار فني

2025-03-22 19:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، اليوم السبت، تعاقدها رسميًا مع المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز للعمل كمستشار فني للنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.وأكد رئيس الهيئة المؤقتة حسام علي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "اكتمال إجراءات التعاقد مع المدرب البلجيكي بعد توقيع العقد بين الطرفين"، مشيرًا إلى، أن "بوركلمانز وصل إلى العاصمة بغداد فجر اليوم السبت للانضمام إلى النادي كمستشار فني لجميع فرق كرة القدم".وأوضح علي، أن "المدرب البلجيكي سيقدم دعمه كمستشار فني للجهاز التدريبي الحالي للفريق الأول ولجميع فرق الفئات العمرية"، مبينًا، أن "الهيئة المؤقتة جددت ثقتها بحيدر عبيد للاستمرار في العمل كمدرب أول، وهشام محمد مساعدا له، وعلاء كاطع مدربًا لحراس المرمى، ومازن عبد الستار مدربًا للياقة البدنية".