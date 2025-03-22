الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة زيارة الإمام علي

2025-03-22 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخليةالعراقية مقداد ميري، يوم السبت، عن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام علي في محافظةالنجف، فيما أشاد بدور وسائل الإعلام بتغطيتها.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"بمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياعالسوداني وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نعلن نجاح الخطة الأمنيةالخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي".

وأضاف "نثمن دور جميع من أسهم في إنجاحهذه الزيارة من قوات وأجهزة أمنية وجهد خدمي متميز والعتبة العلوية والزائرين وأصحابالمواكب الحسينية والوزارات والدوائر والجهات الساندة، كما نشكر أهالي محافظةالنجف على ما قدموه للزائرين الوافدين إلى محافظتهم".

وتابع "نشيد بالدور الكبير لجميع وسائلالإعلام التي حرصت على نقل الصورة الناصعة لهذه المناسبة".