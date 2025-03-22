الكيلو بـ105 آلاف دينار.. صنف من الفاكهة يربك أسواق إقليم كوردستان (صور)

2025-03-22 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت سوق دهوك للخضار، يوم السبت، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارالعنجاص الحامض المعروف محلياً بـ"الكوجة" حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحدالى 105000 دينار عراقي.

وقال ريان حميد، صاحب أحد محلات بيع الفواكه والخضار في دهوك، إنهم يعرضونالكوجة بسعر 105000 دينار عراقي للكيلوغرام الواحد، ويتم تعبئة سبع حبات في كل علبةوبيعها بسعر 10000 دينار".

وأضاف حميد، أنه "اليوم وصلت أول شحنة من العنجاص الحامض من تركيا،وقمتُ بشراء كيلوين منها لكن الإقبال كان ضعيفاً حيث تم بيع حوالي 5 إلى 6 علب فقط".

وأوضح، أن "أسعار هذه الفاكهة ستظل مرتفعة حتى دخول المحصول المحليإلى السوق، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى ما بين 5000 و10000 دينار خلال الموسمالمقبل".