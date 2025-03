انقلاب عجلة يسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح متفاوتة جنوب الناصرية

2025-03-22 21:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:افاد مصدر في شرطة ذي قار بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب عجلة على الطريق الدولي السريع الرابط بين الناصرية والبصرة، جنوب المحافظة. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية ،أن الحادث وقع نتيجة انقلاب عجلة نوع “جلي”، ما أسفر عن وفاة أحد الركاب وإصابة الآخرين بجروح متفاوته...

