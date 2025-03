2025-03-22 21:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:استقبل محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة والآثار، عباس جبار الياسري، في زيارة تهدف إلى إطلاق مبادرات جديدة لدعم قطاع السياحة في المحافظة. وقال الإبراهيمي في بيان صادر عن مكتبه، تابعته شبكة أخبار الناصرية إن الزيارة تأتي في إطار خطة استراتيجية لتطوير السياحة وتعزيز...

The post محافظ ذي قار يبحث مع مستشار رئيس الوزراء خططا جديدة لتنشيط السياحة بالمحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.