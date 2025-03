محافظ ذي قار يلتقي رئيس نادي الناصرية الرياضي ويوجه بصرف المخصصات المالية

2025-03-22 21:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:التقى محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، برئيس الهيئة الإدارية لنادي الناصرية الرياضي، إحسان الأزيرجاوي، وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، مهنئًا إياهم بفوزهم في انتخابات رئاسة النادي. وقال بيان صادر عن مكتب محافظ ذي قار، اطلعت عليه شبكة أخبار الناصرية، إن الإبراهيمي ناقش خلال اللقاء أوضاع النادي والتحديات التي تواجهه،...

