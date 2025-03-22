أمانة بغداد: مشاريع استراتيجية لتطوير طريق محمد القاسم وقناة الجيش

2025-03-22 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - آمنة السلاميأكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، أنها تعمل على تنفيذ مشروع استراتيجي شامل لتطوير طريق محمد القاسم، فيما أشارت إلى أن المشروع لن يكون مجرد توسعة جزئية، بل سيتضمن إعادة تأهيل جذرية للطريق.وأوضح مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع سيشمل إضافة أربعة محاور رئيسية مع إنشاء مجسرات جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مسار خاص للنقل الجماعي على الجانب الأيمن من الطريق؛ بهدف تعزيز كفاءة التنقل وتقليل الازدحامات".وبيّن، أن "المشروع تم إدراجه ضمن خطط وزارة التخطيط، ومن المقرر أن يتم تحديد الإطار الزمني والتكلفة المالية له مع بداية عام 2025، تمهيدًا لإحالته إلى التنفيذ فور توفر التخصيصات المالية".أما في ما يخص مشروع تطوير شارع القناة، فقد أوضح الربيعي، أنه "أحيل إلى وزارة الإسكان والإعمار، وقد صادقت وزارة التخطيط على المشروع، لكنه لا يزال بانتظار إدراجه ضمن الموازنة العامة لعام 2025 لتخصيص الأموال اللازمة".وبين، أن "شارع القناة يُعد جزءًا من خطة فك الاختناقات المرورية في بغداد، حيث يشكل محورًا حيويًا يربط بين شرق وغرب القناة".واختتم الربيعي تصريحه، بـ "التأكيد على أن أمانة بغداد جاهزة للشروع في التنفيذ فور توفر التمويل"، مشددًا على، "أهمية هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وتخفيف الازدحام المروري في العاصمة".