العتبة العلوية المقدسة: أكثر من ستة ملايين زائر شاركوا بإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2025-03-22 23:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واعأعلنت العتبة العلوية المقدسة، أن أكثر من ستة ملايين زائر شاركوا بإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال الأمين العام للعتبة العلوية المقدّسةعيسى السيد محمد صالح الخرسان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بفضلِ اللهِ تعالى وببركةِ صاحبِ الحضرةِ المُطهّرة، فقد بلغَ عدد الزائرين الكلي لمرقد أمير المؤمنين (صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه)، في ذكرى شهادته المعظَّمة: (6،391،390) زائرًا، وذلك بحسبِ ما وثَّقتهُ منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدِّ الإلكتروني، في مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية المقدّسة."وعبر عن شكره للمعزين الموالين ولابناء مدينة النجف الأشرف والهيئات والمواكب الحسينية والخدمية، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والجهات الإعلامية وخدم العتبة العلوية المقدّسة، وكل المؤمنين والمؤمنات الذين لم يدّخروا جهدًا في إنجاح هذه الزيارة".