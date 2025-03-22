بغداد تسجل 4 حالات انتحار خلال يوم واحد

2025-03-22 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، مساء السبت، حالة انتحارجديدة لشاب، هي الرابع من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاب تولد2006 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل منزله ضمنمنطقة سبع قصور شرقي بغداد، وسط ظروف غامضة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب تولد2001، عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في منطقة الشرطةالرابعة في بغداد.

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس لوكالة شفق نيوز،بأن فتاة تولد 2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال)داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الاسباب.

ويوم أمس أيضا، سجلت بغداد، محاولة انتحار فاشلة لشابأطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد.