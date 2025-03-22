2025-03-22 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للعتبة العلوية، عيسى السيدمحمد الخرسان، مساء السبت، دخول أكثر من 6.3 ملايين زائر إلى محافظة النجف، لزيارةمرقد الإمام علي ابن أبي طالب.

وقال الخرسان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عددالزائرين الكلي لمرقد (أمير المؤمنين)، في ذكرى شهادته المعظَّمة، بلغ (6،391،390)زائرًاً، وذلك بحسبِ ما وثَّقتهُ منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدِّ الإلكتروني،في مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، قدأعلن في وقت سابق من اليوم، عن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام علي في محافظة النجف،فيما أشاد بدور وسائل الإعلام بتغطيتها.

وصادف يوم أمس الجمعة، الذكرى السنوية لاستشهاد الإمامعلي بن أبي طالب (ع)، في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان، وتتزامن هذه الليلةمع ليلة القدر التي يحييها المسلمون الشيعة في العتبة العلوية بمدينة النجف حيثمرقد الإمام.