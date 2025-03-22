المنتخب الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة فلسطين الثلاثاء

2025-03-22 23:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكثّفَ منتخبنا الوطنيّ تدريباته مساء اليوم السبت، وذلك بخوضه وحدةً تدريبيةً مسائيةً في مدينةِ البصرة تحضيرًا لمواجهةِ منتخبِ فلسطين يوم الثلاثاء المُقبل في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «عدنان درجال»، والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد «يونس محمود»، وعضو المكتب التنفيذيّ «أحمد الموسوي»، وشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج الذي تعرضَ لوعكةٍ صحيةٍ، فضّل على أثرها الجهازُ الطبيُّ منحَ اللاعب الراحةَ على أمل معاودته التدريبات غداً، بحسب بيان الاتحاد العراقي بكرة القدم.ومن المؤملِ أن يخوضَ منتخبنا وحدةً تدريبيةً صباحيةً غداً الأحد قبل أن يتوجهَ إلى العاصمةِ الأردنية للتحضيرِ لمُواجهةِ فلسطين يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيتِ عمّان في مواجهةٍ يحتضنها ستاد عمّان الدوليّ.