العتبة العلوية تعلن عدد زائري ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2025-03-22 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن عدد الزائرين الذين توافدوا إلى مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لإحياء ذكرى استشهاده، بلغ (6,391,390) زائرًا، وفقًا لإحصاءات موثّقة باستخدام منظومة العدّ الإلكتروني التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات في العتبة.

وقال الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، عيسى محمد صالح الخرسان، في بيان رسمي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الأعداد تم توثيقها بدقة عالية من خلال منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدّ الإلكتروني، والتي تغطي جميع مداخل المرقد الشريف ومحيطه".

وتقدّم الخرسان بالشكر والامتنان إلى جميع المشاركين في إنجاح هذه المناسبة العظيمة، قائلاً: "شكرَ اللهُ سعيكم جميعًا أيُّها المعزّون الموالون، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، ووفّقكم الله تعالى لكل خير، ولا حرمكم من فضلِه".

كما خصّ بالشكر أهالي مدينة النجف الأشرف، والهيئات والمواكب الحسينية والخدمية، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والجهات الإعلامية، وخَدَمَة العتبة العلوية المقدسة، وجميع المؤمنين والمؤمنات الذين بذلوا كل جهد في خدمة الزائرين.

وتشهد مدينة النجف الأشرف سنويًا توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)، وسط استعدادات أمنية وخدمية كبيرة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة والعتبات والمواكب.