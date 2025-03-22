2025-03-22 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثّفَ المنتخب العراقي تدريباته، مساء السبت، وذلك بخوضه وحدةًتدريبيةً مسائيةً في مدينةِ البصرة تحضيرًا لمواجهةِ نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المُقبل في العاصمةِ الأردنيةعمان ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، والنائبالثاني لرئيسِ الاتحاد، يونس محمود، وعضو المكتب التنفيذيّ، أحمد الموسوي، وشارك فيهاجميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج، الذي تعرضَ لوعكةٍ صحيةٍ، فضّل على أثرها الجهازُالطبيُّ منحَ اللاعب الراحةَ على أمل معاودته التدريبات غداً.

ومن المؤملِ أن يخوضَ منتخبنا وحدةً تدريبيةً صباحيةً غداً الأحد قبل أنيتوجهَ إلى العاصمةِ الأردنية للتحضيرِ لمُواجهةِ فلسطين يوم الثلاثاء 25 من الشهرالحالي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيتِ عمّان في مواجهةٍ يحتضنها ستادعمّان الدوليّ.

يُذكر أن تعادل منتخبنا مع الكويت، الخميس الماضي، أفقد العراق وصافةمجموعته لصالح الأردن بفارق الأهداف، وتترقب الجماهير مواجهة المنتخب الفلسطيني،لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم،فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحق القاري، مع فرصةلمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.