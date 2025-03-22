المندلاوي والعبادي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لإبعاد العراق عن مخاطر المنطقة

2025-03-22 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ضرورة تضافر جهود القوى الوطنية كافة لإبعاد العراق عن المخاطر والتحديات التي تشهدها المنطقة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته مساء اليوم السبت، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وعدد من أعضاء الائتلاف المرافقين له، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل التعازي بذكرى إستشهاد أمير المؤمنين "عليه السلام"، والتداول حول عمل مجلس النواب والتشريعات التي يعكف على تمريرها خلال الفترة المقبلة لا سيما ذات التماس المباشر بشؤون المواطنين، ومناقشة ابرز التطورات في العراق والمنطقة، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود القوى الوطنية كافة لإبعاد العراق عن المخاطر والتحديات التي تشهدها المنطقة."