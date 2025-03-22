2025-03-22 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (22 آذار 2025)، تنفيذ حملة أمنية واسعة في العاصمة بغداد استهدفت العمالة العربية والأجنبية المخالفة لضوابط وشروط الإقامة، وذلك ضمن إجراءاتها لضمان الأمن والاستقرار.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحملة نُفذت بناءً على توجيهات قائد العملياد وليد التميمي وبمشاركة كل من قيادة شرطة بغداد/الرصافة، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ومفارز وكالة الاستخبارات، إضافة إلى مديرية الأحوال المدنية".

وأضافj أن "الجهات المشاركة في الحملة باشرت تدقيق أوضاع العمالة العربية والأجنبية، بهدف ملاحقة المخالفين لضوابط وشروط الإقامة، والداخلين إلى البلاد دون تأشيرات دخول رسمية"، مشيرًا إلى أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 738 مخالفًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".