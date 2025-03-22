للشراكة في الذكاء الاصطناعي.. أوبن إيه آي وميتا تفاوضان شركة هندية

2025-03-22 23:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقدت شركتا أوبن إيه آي OpenAI وميتا بلاتفورمز محادثات منفصلة مع شركة ريلاينس إندستريز الهندية بشأن شراكات محتملة لتوسيع عروض الذكاء الاصطناعي في البلاد، وفق ما أفادت صحيفة ذا إنفورميشن، السبت، نقلاً عن مصدرين مطلعين. وحسبما قال الأشخاص للصحيفة، تهدف أوبن إيه آي من وحدات أعمال ريلاينس، مثل شركة الاتصالات اللاسلكية جيو Jio، بيع أو توزيع حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي قد تتضمن تشات جي بي تي. لكن ميتا قد تشكّل منافسة لشركة أوبن إيه آي. إذ تسعى ميتا للتعاون مع ريلاينس بمشاريع جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوردته صحيفة ذا إنفورميشن، نقلاً عن موظف في ميتا لم تُكشف عن هويته وتقول إنه شارك في مناقشات حول المشروع المُحتمل. ومن المحتمل أن تساعد الاتفاقية مع ريلاينس شركتي ميتا وأوبن إيه آي على تعزيز علاقاتهما مع المسؤولين الحكوميين الهنود القلقين من تفوق شركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية على الشركات المحلية. كما يُمكن أن تُساعد الشراكة في تحسين مكانتهما لدى المستهلكين والشركات في البلاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام