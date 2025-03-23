مقتل شابة إثر خلافات عائلية في بغداد

2025-03-23 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء السبت، بمقتل شابة بإطلاقنار إثر خلافات عائلية في منطقة الدورة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابةتعرضت لإطلاق نار من قبل رجل وامرأة بالقرب من منزلها في منطقة الدورة (زراعي الجمعية)،ما أدى إلى وفاتها على الفور".

وأكد المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت مناعتقال الجناة وضبط بحوزتهم 3 بنادق كلاشنكوف".

وكشف المصدر، أن "التحقيقات الأولية معالمتهمين أظهرت وجود خلافات عائلية فيما بينهم، وتم إيداع المتهمين التوقيف وإكمالالإجراءات القانونية بحقهم".