بتوجيه من رئيس الوزراء.. مأدبة إفطار لطلبة مدارس الفرح في نينوى

2025-03-23 00:30:02 - المصدر: واع

نينوى – واع - محمد حدادأقام محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مأدبة إفطار جماعية لتلاميذ وطلبة مدارس الفرح النموذجية للأيتام بتوجيه ودعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر ومشرفين تربويين.وقال الدخيل في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ما يميز محافظة نينوى عن بقية المحافظات كثرة الأيتام نتيجة فقدان ذويهم وابائهم وامهاتهم خلال فترة تنظيم داعش الارهابي"، مبينا أنه "تم اقامة مأدبة افطار في مبنى المحافظة بحضور 120 تلميذا وطفلا من الايتام مع اقاربهم وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء لاقامة مآدب الافطار خلال الشهر الفضيل".من جانبه، عبر عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي، عن "شكره وامتنانه لرئيس الوزراء لاهتمامه ورعايته للايتام وعوائل الشهداء لاسيما في شهر رمضان المبارك".واضاف، في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع): "كما نشكر محافظ نينوى على هذه الدعوة لدعم شريحة الايتام "، لافتا الى ان "الايتام والشهداء وعوائلهم يستحقون كل الدعم والاهتمام كحالة انسانية".واشار الى ان "مجلس محافظة نينوى داعما لهذا مبادرات ولعوائل الشهداء".الى ذلك ذكر مدير مدرسة الفرح النموذجية مهند يونس، في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، "نشكر محافظ نينوى عبد القادر دخيل على هذه المبادرة لحضور مادبة افطار لتلاميذ وعوائل مدرسة الفرح النموذجية في المحافظة "، لافتا الى ان "المحافظ اوعز بارسال لجنة خاصة للتحقيق عن اي حالة تخص العوائل وتلبية احتياجاتهم".







