بغداد خلال 24 ساعة.. جريمة قتل وانتحار شرق وجنوب العاصمة

2025-03-23 00:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة احداث تمثلت بجريمة قتل استهدفت شابة في منطقة الدورة، وانتحار لشابين في منطقتي سبع قصور والشرطة الرابعة.

وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "قوة أمنية ألقت القبض على رجل وامرأة قاما بقتل شابة رمياً بالرصاص بالقرب من منزلها في منطقة الدورة/زراعي الجمعية جنوب العاصمة"، مبينًا أن "القوة ضبطت بحوزة الجناة 3 بنادق من نوع كلاشنكوف".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلافات عائلية بين الضحية والجناة"، مضيفًا أنه "تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وفي حادثة أخرى، أقدم شاب من مواليد 2006 على الانتحار شنقًا داخل منزله في منطقة سبع قصور، شرق بغداد، مستخدمًا حبلًا لفّه حول رقبته. ولم تُعرف بعد دوافع الانتحار، بحسب المصدر الأمني.

كما شهدت منطقة الشرطة الرابعة، جنوب العاصمة، حالة انتحار مماثلة، حيث أقدم شاب من مواليد 2001 على شنق نفسه بواسطة حبل علّقه في المروحة السقفية داخل منزله. ولم تتضح حتى الآن أسباب الحادث.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تتزايد فيه حالات الانتحار في العراق، خاصة بين فئة الشباب، وسط مطالبات بتكثيف الدعم النفسي والاجتماعي، ومواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات مأساوية.