إصابة 8 أشخاص نتيجة نزاع عائلي في دهوك

2025-03-23 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة 8 أشخاصنتيجة نزاع بين عائلتين في قضاء بردرش شرق محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت في قرية"گومه‌زه‌رده‌" حيث تصاعدت الخلافات بين العائلات مستخدمة الاسلحةالخفيفة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من الجانبين".

وأضاف أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقيالعلاج، حيث يعاني بعضهم من إصابات خطيرة"، مشيراً إلى أن "التحقيقاتجارية للوقوف على ملابسات الحادثة، وجرى اعتقال 9 متهمين".