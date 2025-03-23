اعتقال شابين ينتحلان صفة عمال نظافة لاستحصال "عيديات" في أربيل

2025-03-23 00:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت (22 آذار 2025)، عن اعتقال شابين ينتحلان صفة عمال نظافة، بتهمة التحايل على المواطنين واستحصال "عيديات" منهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "شابين ينتحلان صفة عمال نظافة في قضاء عينكاوه، أقدما على التحايل على المواطنين واستحصال عيديات منهم"، مبينة أنه "بعد إبلاغ الشرطة، على الفور بدأت التحقيقات وتبين أن المتهمين ليسا بعمال نظافة".

وأضافت أنه "تم اعتقالهما بناء على أوامر قاضي التحقيق وفتح محضر تحقيق بحقهما".