2025-03-23 02:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم السبت، قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء وجدي ناجي يونس، في لقاء تناول سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومة المحلية والقوات الاتحادية. وفي بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، أكد المحافظ أن محافظة ذي قار ستكون المقر المستقبلي لعمليات الجنوب،...

The post محافظ ذي قار يبحث مع قائد الشرطة الاتحادية تعزيز التعاون الأمني وإقامة مقر عمليات في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.