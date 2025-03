بالصورمحافظ ذي قار يشارك في مهرجان “هو علي” الشعري ويؤكد أهمية إحياء القيم العلوية

2025-03-23 02:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شارك محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم السبت، في فعاليات مهرجان “هو علي” الشعري الخامس، الذي نظمه اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبحضور عضو لجنة الثقافة في مجلس المحافظة أحمد سليم. وفي كلمة له خلال...

