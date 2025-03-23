رئيس الوزراء يوجه بشراء تذاكر مباراة منتخبنا أمام فلسطين للجمهور العراقي

2025-03-23 02:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا أمام فلسطين للجمهور العراقي.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وجه خلاله بشراءِ جميعِ التذاكرِ المُخصصةِ للجماهيرِ العراقيّة الراغبة بحُضورِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ضد نظيره الفلسطينيّ ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 ".وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي ُفي ظل الدعمِ المُتواصلِ الذي تقدمه الحكومةُ العراقيّةُ للجماهير والمنتخبِ الوطنيّ، وتعكسُ الحرصَ على تَذليلِ الصعاب أمامَ الجماهيرِ الوفيةِ التي ترنو عيونها نحو تَحقيقِ حلمِ الوصول إلى المونديال" .وأثنى رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، بحسب البيان، على "مبادرةِ رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني"، معتبراً إياها "خطوةً مهمةً لدعمِ الجماهير، وتحفيز المنتخبِ الوطنيّ في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم، وإن هذه الخطوةَ تعكسُ اهتمامَ الحكومةِ بالرياضةِ، ودورها في توحيدِ المشجعين خلف المنتخبِ الوطنيّ".وأكد إن "هذا الدعمَ يعززُ الحُضورَ الجماهيريَّ، مما يمنح اللاعبين دفعةً معنويةً كبيرةً لتحقيقِ نتائج إيجابيةٍ، وهذه الخطوةُ ستساهمُ في زيادةِ التواجد الجماهيري، وتحفيز اللاعبين لتَقديمِ أفضل ما لديهم".