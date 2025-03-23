عمليات بغداد تنفي برقية منسوبة إليها بشأن تخطيط عمال سوريين لتسميم العراقيين

2025-03-23 03:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت قيادة عمليات بغداد، برقية منسوبة إليها بشأن عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده (توجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الامني في العراق)"، مؤكدة أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات".ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (قيادة عمليات بغداد) ".