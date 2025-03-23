2025-03-23 03:45:04 - المصدر: ايشان

أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانًا رسميًا، اليوم، نفت فيه بشكل قاطع مزاعم حول مخطط لتسميم المواطنين من قبل عمال أجانب في المطاعم، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا. وحثّت القيادة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على عدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة، داعية إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية وعدم المساهمة في […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد تنفي إصدار أي برقية بخصوص العمال السوريين في العراق أولاً على ايشان.



