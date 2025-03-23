2025-03-23 03:45:04 - المصدر: ايشان

في تصريح جدلي جديد، قال رجل الدين علي الطالقاني، إن “د،،|عـ،،،،،،ـش.. كان رجلاً أطلق لحيته ووقف على الساتر، حيث تصدى له الشيعة وردوه إلى أعقابه”. وتابع خلال حديث له بإحدى مناطق مدينة كربلاء المقدسة، “الشيطان الأخطر، هي المنظمات الليبرالية، التي تريد الاختلاط بين الرجال والنساء، وتريد الرجال أن يترك صلاته وصومه”. وأضاف أن “مواجهة المنظمات […]

ظهرت المقالة الطالقاني في تصريح مثير: داعش كان رجلاً على الساتر.. المنظمات الليبرالية هي الشيطان الآن أولاً على ايشان.



