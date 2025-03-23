ويلز تهزم كازاخستان بثلاثية في تصفيات المونديال

2025-03-23 04:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبدأ منتخب ويلز، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بالفوز 3-1 على كازاخستان، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.وتقدم منتخب ويلز بهدف مبكر سجله دانييل جيمس بعد مرور 9 دقائق، وأدرك الضيوف، التعادل بهدف سجله أسخات تاجيبيرجن في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، تقدم منتخب ويلز مجددا بهدف بن ديفيز، وأكمل رابي ماتوندو، ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 90.وبهذا الفوز، يتقاسم منتخب ويلز، صدارة المجموعة العاشرة، متساويا مع مقدونيا الشمالية، التي فازت 3-0 على ليشتنشتاين، في وقت سابق.