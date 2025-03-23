2025-03-23 06:00:05 - المصدر: الطاقة

ارتفع إنتاج الغاز في الشرق الأوسط بنسبة 2.2% خلال عام 2024، ليصل إلى 741 مليار متر مكعب، بقيادة قطر وإيران، إضافة إلى بعض الإسهامات من العراق وعمان والإمارات. ويتوقع تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي بنسبة 66.5%، ليصل إلى 1.15 تريليون متر مكعب بحلول عام …

إقرأ: إنتاج الغاز في الشرق الأوسط قد يتجاوز تريليون متر مكعب بقيادة 4 دول على منصة الطاقة



