2025-03-23 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت معدل 4.673 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 904 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.577 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت معدل 202 ألف برميل يوميا مرتفعا بمقدار 32 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 170 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.134 ملايين برميل يوميا، تلتها كولومبيا بمعدل 345 ألف برميل يوميا، تلتها فنزويلا بمتوسط 319 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 218 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك بلغت بمعدل 195 الف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 193 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل كانت بمعدل 63 ألف برميل يوميا".