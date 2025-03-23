ليفربول يتحرك لضم جوهرة ليون

2025-03-23 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حصل ليفربول على دفعة كبيرة في سعيه لضم نجم ليون الفرنسي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

فقد قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ليون قرر بيع لاعبه الفرنسي صاحب ال21 عاما، ريان شرقي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن ليفربول سيواجه منافسة قوية على توقيعه.

ويعد شرقي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، حيث سجل 8 أهداف وصنع 18، هذا الموسم مع ليون.

وأبدى كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اهتمامه بضم اللاعب، إلى جانب متابعة أندية إيطالية.

وكان فولهام وكريستال بالاس قد أبديا أيضا رغبة في التعاقد معه، إلا أن الأول فشل في ضمه، خلال انتقالات شتاء 2024.

وكان دورتموند قد قدم عرضا بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني، في كانون ثان الماضي، لكن ليون رفضه.

ومع ذلك، توصل شرقي وليون إلى اتفاق، يقضي بعدم الوقوف في طريق رحيله، بعد انتهاء الموسم الجاري، علما بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

وسيحظى اللاعب بفرصة لافتة لجذب الأنظار، عندما يواجه مانشستر يونايتد لحساب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في 10 و17 نيسان المقبل.