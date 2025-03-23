"دوسكي" يغيب عن مواجهة فلسطين والخطر يلاحق أيمن والعماري وزيدان

2025-03-23 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المتوقع أن يغيبلاعب المنتخب العراقي ميرخاس دوسكي، عن مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاءالمقبل وذلك لتراكم البطاقات الصفراء التي حصل عليها، بينما سيتواجد اللاعب امجدعطوان بعد قضاء عقوبة الحرمان.

واصبح عدد من اللاعبين في وضعمقلق، مثل أيمن حسين وأمير العماري وحسين علي وزيدان اقبال، بعد حصولهم على بطاقاتصفراء بلقاء الكويت، وفي حال حصولهم على الكارت الاصفر في مباراة الثلاثاء أمامفلسطين فإنهم سيغيبون عن مباراة كوريا الجنوبية في البصرة .

وقرر ميرخاس دوسكي المبعد عدمالعودة إلى فيكتوريا بلزن التشيكي، بعد إيقافه عن مواجهة فلسطين بسبب تراكمالبطاقات، حيث أصر على مرافقة المنتخب إلى عمان لدعمه في المباراة الحاسمة بعد غدالثلاثاء .

إلى ذلك طرح الاتحاد الاردني2500 تذكرة فقط لمباراة المنتخبين العراقي والفلسطيني ضمن الجولة الثامنة للتصفياتالاسيوية المؤهلة للمونديال المقبل، توزع منها 1500 تذكرة للجمهور الفلسطيني و1000 تذكرة للجمهور العراقي وذلك لنزاهة المنافسة وعدم السماح بإمتلاء مدرجاتالملعب من قبل الجمهور الاردني.

وقد تم تسعير تذاكر مباراةالعراق وفلسطين التي ستقام على استاد عمان الدولي في الأردن مساء يوم الثلاثاءالمقبل ،وحسب ما حدده الاتحاد الاردني لكرة القدم ، فإن سعر التذاكر للجماهيرالعراقية هو 10 دينار اردني، اي ما يعادل 18.500 دينار عراقي ،بينما حددت اسعار مقاعد جمهور فلسطين بـ 6 دنانيراردنية اي ما يعادل 11 ألف دينار عراقي .

ووجه رئيس الوزراء محمد شياعالسوداني، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بشراء جميع التذاكرالمخصصة للجماهير العراقية الراغبة بحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيرهالفلسطيني في ملعب عمان الدولي ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .