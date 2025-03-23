عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين

2025-03-23 11:25:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن إغلاق ثلاث شركات للسياحة ومعهدين للدروس الخصوصية في بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، إن "تشكيلات قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة، والجهات ذات العلاقة، وضمن فعاليات القيادة لشهر رمضان، اغلقت ثلاث شركات "للسياحة والسفر" ومعهدين اثنين "للدروس الخصوصية" ومقهى تمارس فيها لعبة القمار، واعتقال عددا من المخالفين بداخلها بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف البيان، أن "العملية نفذت ضمن تدقيق القاعات والشركات والمكاتب، حيث تم غلق الاماكن تلك بعد ما تبين انهما غير مجازين ويمارسون عملهم بدون موافقات رسمية، مشيرا الى ان عملية الاعتقال لثلاثة مخالفين كانوا يمارسون "لعبة القمار" في احدى المقاهي وبالجرم المشهود في مناطق (الدورة، الوزيرية، الغدير، البتاويين) بجانبي الكرخ والرصافة".