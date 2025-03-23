بتأكيد من المركز.. الاتحاد الوطني: اتفاقات متقدمة لتشكيل حكومة كردستان بعد العيد

2025-03-23 11:30:01 - المصدر: واع

السليمانية- واع - عباس خالدأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المفاوضات بين الأطراف الكردية وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما متوقع تشكيل حكومة الإقليم بعد عيد الفطر المبارك.وقال عضو الاتحاد، أحمد الهركي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفاوضات بين الأطراف الكردية وصلت إلى مراحل متقدمة بعد خمسة اجتماعات فنية، تلتها لقاءات على مستوى القيادة، وصولاً إلى اجتماع رئيس الاتحاد الوطني، بافل جلال طالباني مع رئيس حكومة الإقليم ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور بارزاني".وأوضح الهركي أن "هناك اتفاقات على العديد من القضايا، بالإضافة إلى التوصل إلى رؤية كردية موحدة كانت مفقودة في السنوات الماضية"، مبينا أن "المرحلة المقبلة قد تشهد حوارات مكثفة ولقاءات حاسمة، مع احتمال الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك".وفي ما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة، أشار الهركي إلى أن "المرحلة الأولى ستبدأ بانتخاب البرلمان وهيئة رئاسته، يليها تكليف رئيس الحكومة ونائبه، على أن يتم منح الثقة للحكومة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف".وتوقع الهركي أن "يتم تشكيل حكومة إقليم كردستان في نيسان أو أيار المقبل كحد أقصى، وفق الجدول الزمني المعلن حتى الآن".من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، عباس صحبت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التفاهمات مازالت مستمرة بين البارتي واليكتي، والمفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة"، مردفاً أن "⁠التفاهمات كانت على توحيد الرؤى وآلية عمل الحكومة الجديدة، والبرنامج الحكومي وآلية الشراكة الحقيقية في الحكومة الجديدة".وأشار الى ان "⁠هناك اتفاقات ليست نهائية ولكن شبة أولية حول آلية توزيع المناصب بين الحزبين، لأن ⁠البارتي واليكتي، هما المشكلان الرئيسيان للحكومة الجديدة مع مشاركة بعض الأحزاب التي ترغب بالمشاركة وفيها بعض المكونات أيضاً".وأكمل، أن "⁠هناك دوراً للحكومة الاتحادية حول توحيد الرؤى بين الأحزاب السياسية، وأكدت للحزبين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وأن تكون خادمة للشارع الكردي من حيث تقديم الخدمات وحل الأزمات التي يواجهها الإقليم في الوقت الراهن".