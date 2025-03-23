2025-03-23 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ".