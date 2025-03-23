تمرين عسكري عراقي امريكي لرفع كفاءة أسراب التشكيلات الجوية

2025-03-23 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن تنفيذ تمرين عسكري جوي مشترك بين تشكيلات القوة الجوية العراقية وسرب من الطائرات الامريكية.

وبحسب بيان، للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، إن"التمرين نفذ لتطوير كفاءة وقدرة القوة القوة الجوية ولرفع جاهزيتها، خاصة لتشكيلات من طائرات F_16، وتشكيل من طائرات القوة الجوية الأمريكية طراز B-52 وF-15".

وأضاف البيان، أن"التمرين أظهر الاستعداد العالي لقواتنا الجوية وكفاءتها لمواجهة التحديات الأمنية".

وتابع، "التمرين يهدف الى تعزيز العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، وتوحيد مفهوم العمل المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري مستقبلا بين العديد من الدول من بينها، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا".