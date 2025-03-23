انطلاق عملية أمنية في محيط بيجي بصلاح الدين

2025-03-23 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، بانطلاق عملية أمنية في قاطع الهنشي في محيط قضاء بيجي في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديثه لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة انطلقت من عدة محاور لتنفيذ عملية دهم وتفتيش في قاطع الهنشي في محيط قضاء بيجي في صلاح الدين، من خلال تمشيط مناطق زراعية ومنحدرات ذات تضاريس معقدة".

وأضاف أن "فرق معالجة المتفجرات عثرت على العديد من مخلفات داعش الإرهابية أثناء عمليات التمشيط للمنحدرات والبُعدان، حيث تم رفعها".

ولفت إلى أن "العملية التي حققت ستة أهداف مباشرة، تأتي في إطار تأمين تلك المناطق ومنع وجود أي خلايا نائمة في مناطق مهمة من ناحية العقد، كونها قريبة من منظومة طرق عدة".

وأشار المصدر إلى أن "العملية مستمرة في تحقيق الأهداف المرسومة لها وفق رؤية أمنية تأخذ بنظر الاعتبار تأمين الأحزمة الخارجية للقرى والقصبات والمدن المحررة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن الإطاحة بمجموعة إرهابية في قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بالكانه في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش".

ونوه الى "إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية وقتل أثنين منها احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وجرح الآخرين".

وتابع البيان "مازالت قطعاتنا الأمنية مستمرة بعملية التفتيش بإشراف قائد العمليات والقادة الميدانيين، فيما جرى إسناد القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومازال الواجب متواصل".