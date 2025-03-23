من طهران.. شفق نيوز تكشف فحوى الرسالة التي حملها عبد المهدي للحوثيين

2025-03-23 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي، حمل في زيارته لليمن رسالة إيرانية، تفيد بضرورة التهدئة والتوجه للتفاوضمع الولايات المتحدة، فيما بين أن نتائج الرسالة ستتضح بعد عودة عبدالمهدي للعراق.

وقال المصادر،لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يسعى لان يكون ساحة للتفاوض لا الصراع وذلك منخلال وساطات تحمل رسائل تهدئة ودعم استقرار المنطقة لايقاف ما يحصل من صراعات وماسيحصل لاحقا، اذا ما استمر التوتر، لاسيما وأن إيران تسعى لاعادة تغيير نمطيةقواعد الاشتباك لدول محور المقاومة ومنها ايجاد صيغة تفاهم بين أمريكا والحوثيينلانهاء حالة التوتر في البحر الأحمر عبر وقف التصعيد العسكري، شرط أن توقف أمريكاضرباتها".

وأضافت أن "من بين الرسائل التي حملها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيلقاآني، خلال زيارته لبغداد الاسبوع الماضي هو ايصال رسالة للحوثيين بضرورة التهدئةوايجاد نافذة للتفاوض مع الجانب الأمريكي لمسألة التصعيد في البحر الاحمر وبابالمندب، وما جاء اختيار العراق وسيطا، إلا لكونه يعكس الدور المحوري الذي تلعبهبغداد في ضبط أمن المنطقة واستقرارها وتفادي اي تداعيات مستقبلية".

وأشارت إلى أنه"جرى اختيار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لتسليم الرسالة للحوثيين،على اعتبار ان طهران تريد أن يكون هناك حوارا (اليمن - امريكا) للتهدئة عبر وسيطيحظى بثقتها، ومن المؤمل ان تستحيب اليمن لذلك وقد تتضح نتائج زيارة عبد المهدينهاية الاسبوع الجاري، إذا ما توقفت العمليات العسكرية في اليمن".

وبشأن ما كشف عن تواجد مقاتلين حوثيين في العراق، أوضحت المصادر، أن"الحكومةالعراقية تعمل على أن لا تكون البلاد ساحة للصراعات المسلحة، وبالتالي لاتسمح لأيجماعات مسلحة تحت اي مسمى او غطاء من ان تتخذ العراق ملاذا لها، كما أن أمرحركة أنصار الله (الحوثيين) وانهاءتواجدهم في أحد المقرات بمحافظة ديالى لايحتاج لايفاد مفاوض عن الحكومة إلى اليمن".

وكان رئيسمجلس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، وصل اليمن قبل أيام، وخرج يوم أمس،بكلمة في المؤتمر العلمي الدولي الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية"،المنعقد في اليمن، وأكد: مجيء أساطيل أمريكا للبحر واستمرار العدوان على اليمن زاداليمن تطورا وقوة، وأن اليمنيين طوروا من أساليب عملياتهم وحصارهم للعدوالإسرائيلي بصورة غير مسبوقة في تاريخ الصراع.

ولفت إلى أن "اليمنرغم الحصار ورغم العمليات الحربية ضده، إلا أنه صامد يصعد كلما صعد العدو، ويطورأساليبه في مواجهة العدو، أما العدو فيستهلك مخزوناته التي راكمها خلال السنواتالماضية".

وكانت وسائلإعلام عربية، كشفت يوم أمس، أن إيفاد عبد المهدي، إلى اليمن جاء لبحث تواجد تمثيلجماعة الحوثي في العراق.

وأوضحت أن جماعةالحوثي "لا تزال تحتفظ بمقرها الرئيسي في بغداد رغم إغلاقها أحد مقارهاالفرعية".

وتأتي هذهالزيارة بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنيةالمدعومة من إيران، حيث توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيينبـ"القضاء عليهم تماما".

وكتب ترامب علىمنصته "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين.راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذاالنحو. سيتم القضاء عليهم تماما".