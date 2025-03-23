لجنة نيابية تعلن قرب افتتاح 7 مجمعات مياه جديدة في أطراف بغداد

2025-03-23 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، الانتهاء من 7 مجمعات مياه في أطراف بغداد بسعة 200 متر مكعب في الساعة، مؤكدة أن كلفة مشاريع المجاري في المدائن تجاوزت 80 مليار دينار عراقي.وقال عضو اللجنة، كاظم الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ عام 2021، تم تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة في أطراف بغداد وعلى مستوى محافظة بغداد، واليوم تم الانتهاء من حوالي 6 أو 7 مجمعات مياه، وسوف يتم افتتاحها قريباً"، مبيناً أن "كل مجمع قادر على ضخ حوالي 200 متر مكعب من المياه في الساعة".وأضاف الشمري: "لدينا مشاريع أخرى تتضمن تبليط طرق بطول يزيد على 30 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وتم تمويل جزء منها من قبل محافظة بغداد والجزء الآخر من صندوق إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "هنالك حاجة إلى المدارس لسد النقص الحاصل، وخلال الفترة القادمة سنتمكن من تلبية هذا الاحتياج".وأوضح، أن "مناطق المدائن الأخرى شهدت أيضاً مشاريع مهمة، مثل مشروع المجاري في منطقة الوحدة الذي تتراوح تكلفته بين 80 و90 مليار دينار عراقي، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهروان"، مؤكداً "نحن ملتزمون بتلبية احتياجات قضاء المدائن من الأبنية والمستشفيات والمراكز الصحية."وأكد الشمري، أن "مشاريع التطوير مستمرة ولن تتوقف سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجهات القطاعية الأخرى، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في النهروان، وأيضاً مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية الوحدة."