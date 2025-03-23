الأعرجي يؤكد لواشنطن دور العراق المحوري في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار

2025-03-23 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، لواشنطن دور العراق المحوري في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، السفير دانيال روبنستاين".

وتناول اللقاء حسب البيان "استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى التي تخدم مصالح البلدين".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دور العراق المحوري والفاعل في المنطقة وأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي".