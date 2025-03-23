مكتب فضل الله: الأحد 30 آذار أول أيام عيد الفطر

2025-03-23 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع الديني محمد حسين فضل الله، أن يوم الأحد الموافق 30 آذار 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد، وفقًا للمبنى الفقهي للمرجع الذي يعتمد على "الحسابات الفلكية الدقيقة".

وأوضح المكتب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "هذه الحسابات تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته"، داعيًا أن "يكون العيد مباركًا على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل الله الصيام والأعمال، ويشمل الجميع برحمته ورضوانه".

وفي وقت سابق، أعلن مركز الفلك الدولي، تعذر رؤية هلال شهر شوال في الـ29 من مارس/ آذار الجاري، وتوقع إعلان عيد الفطر يوم 30 من الشهر، كما أكد أن الدول التي تشترط رؤية الهلال بشكل صحيح سيكون عيد الفطر فيها يوم 31.