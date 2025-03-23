2025-03-23 12:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التربية عدم وجود أي تغيير في آلية الشمول بالامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025). وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إن الوزارة لم تعلن أي تغييرات على آلية الشمول بالامتحان الوزاري للمراحل المنتهية الابتدائية والثانوية والإعدادية للعام الدراسي 2024 ـ 2025. وأوضح أن الآلية […]

ظهرت المقالة الامتحانات الوزارية 2025: شمول مفتوح للابتدائية والمكمل بثلاث مواد للثانوية والإعدادية أولاً على ايشان.



