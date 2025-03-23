2025-03-23 13:00:05 - المصدر: الطاقة

بدأت دولة عربية استعمال الروبوتات، لتحديد واكتشاف أعطال أنابيب نقل النفط الخام، بما في ذلك مواقع الصدأ، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الأخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد تمكنت شركة نفط الوسط العراقية، من تحقيق خطوة تقنية جديدة ومهمة في مجال أمن وسلامة الخطوط الناقلة لإنتاج …

إقرأ: دولة عربية تستعين بالروبوتات لاكتشاف أعطال أنابيب النفط على منصة الطاقة



