لتحقيق الفوز.. فريق برتغالي يلجأ للسحر والشعوذة

2025-03-23 14:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل الإعلام برتغالية، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن بدأ التحقيق في مزاعم ارتكاب نادي بوافيشتا البرتغالي لأعمال السحر والشعوذة داخل ملعبه من أجل تحقيق الفوز.

وذكرت الوسائل، أن "لجنة التأديب بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم باشرت تحقيقاتها بعدما تلقت شكوى تتضمن صور و فيديو صادمة حول ممارسات لذبح حيوانات في ملعب بوافيشتا يزعم أنها وقعت منذ أكثر من 6 سنوات".

وأضافت أن "اتحاد الكرة البرتغالي قرر التحقيق مع كل من الرئيس الحالي لبوافيشتا السنغالي فاري فايي الذي كان يشغل زمن الواقعة منصب المدير الرياضي للنادي".

وأشارت الى أنه "تم التأكد أن هذه الصور ليست جديدة لأن بوافيشتا قام قبل ثلاث سنوات بتجديد دائرة مراقبة الفيديو الخاصة به، وهو ما يتوافق مع أقوال فاري فايي وفيتور مورتا الرئيس السابق للنادي".

ويذكر أن بوافيستا يحتل المركز 18 والأخير في الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 15 نقطة من 26 مباراة في الموسم الحالي.

المصدر: وكالات