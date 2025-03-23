مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة من ذوي الشهادات العليا والأوائل

2025-03-23 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة

قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم ( ٤) المنعقدة اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٣ المصادقة على تعيين اكثر من (١٨٨٠) قيد (مدرس رابع ، معاون قانوني ،مرشد تربوي رابع ، معاون مهندس) على ملاك وزارة التربية ومجلس القضاء الاعلى و وزارة المالية وامانة بغداد على وفق آلية الحاكمة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 .





وفي إطار حرص السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي الأستاذ محمود التميمي واعضاءه على حقوق الخريجين ، شدد على إنهاء ملف التعيينات بأقرب وقت على وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به.

ومن جهته يؤكد المجلس على إستمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة.





مجلس الخدمة العامة الاتحادي

ارادة دولة .. وانفاذ قانون

يتبع







